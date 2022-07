PlatinumGames assume Takao Yamane ex dirigente Nintendo

PlatinumGames afferma che cambierà immensamente quando entrerà in una nuova era, segnata dall'assunzione di Takao Yamane, un ex dirigente Nintendo e veterano dell'industria dei videogiochi, che ora ne è diventato vicepresidente.

Yamane ha lavorato in Nintendo come direttore delle vendite e della pianificazione, ma ora fa parte della leadership dell'azienda dietro Bayonetta 3, insieme a Hideki Kamiya, vicepresidente, e Atsushi Inaba, l'attuale CEO. Negli ultimi mesi, il team di gestione di PlatinumGames ha subito diversi cambiamenti e il desiderio è stato quello di scommettere su progetti più grandi e rischiosi, in modo che non diventino noti come l'azienda di giochi d'azione e nient'altro.

PlatinumGames non vuole essere conosciuto solo per giochi come Bayonetta o Metal Gear Rising, vuole espandere gli stili di gioco e oltre a titoli come Babylon's Fall, il primo gioco live service dell'azienda.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il prossimo progetto di PlatinumGames arriva il 28 ottobre sotto forma di Bayonetta 3, un'esclusiva Nintendo Switch.

Fonte: VGC