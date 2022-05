Playdate, la console con la manovella usata per...guardare 'Tenet' di Christopher Nolan?

Qualche tempo fa, Christopher Nolan aveva affermato di voler provare a trasformare uno dei suoi film in un videogioco. Ebbene, ora c'è chi lo ha battuto sul tempo.

L'utente di Twitter jkap è riuscito a far funzionare il film sul dispositivo. Non solo è possibile visionare il film sullo schermo della piccola console, ma in un qualche modo ci si può anche "interagire" grazie alla manovella, trasformando il tutto in un'esperienza interattiva.

Usando la manovella jkap è in grado di manipolare il film, in modo simile all'espediente del flusso temporale nella narrazione stessa. Insomma, si tratta di qualcosa di così strano e particolare che sicuramente piacerebbe anche a Nolan stesso. Qui di seguito potete gustarvi un minuto di Tenet che gira su Playdate.

finally getting around to watching Tenet the way chris nolan intended. what an incredible film. pic.twitter.com/WOj8erl5WS — jae (@jkap) May 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per riprodurre Tenet su Playdate e video in generale, jkap ha dichiarato: "Stavo lavorando su una cosa personalizzata da alcune ore e poi mi sono reso conto che l'SDK ha integrato la riproduzione video (minimamente documentata) con un formato personalizzato".

Fonte: ScreenRant