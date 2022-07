PlayStation 5 e PlayStation 4, i proprietari ci giocano meno dell’anno scorso

Uno dei dettagli chiave del report finanziario quadrimestrale di Sony, oltre ad aver confermato di aver spedito 21 milioni di console, è che i proprietari di PlayStation 5 e di PlayStation 4 stanno giocando meno di un anno fa. Il costruttore ha notato che il totale del gameplay è sceso del 15% negli ultimi 3 mesi.

Questo calo sembra concentrato soprattutto fra aprile e maggio, con una perdita mensile del 3% fino a giugno, ammettendo che si tratta di un calo molto più alto di quanto scritto nelle precedenti previsioni.

Sony incolpa la decelerazione dell’industria che ha portato questo, oltre ovviamente alla fine delle restrizioni per la pandemia di Covid-19. Ora Sony punta a riguadagnare utenti nella seconda parte dell’anno, grazie all’uscita dei titoli first-party che sono previsti, e aumentando le forniture di PlayStation 5 e promuovendo al meglio il nuoso PS Plus.

Anche il calo è sostanziale se paragonato all’anno scorso, consigliamo tuttavia di essere prudenti nei giudizi affrettati. In questi periodi negli anni passati eravamo tutti a casa per via della pandemia, quindi è facile capire perché eravamo più presi dal gioco che non dalle uscite fuori porta.

Fonte: Pushsquare