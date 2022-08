PlayStation 5 vede aumentare le scorte in UK e negli USA e i risultati si vedono

Dopo i dati NPD che hanno confermato come Nintendo Switch sia imbattibile negli USA per unità vendute, per PlayStation 5 in realtà le cose starebbero migliorando sensibilmente, con scorte aumentate in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

A riferirlo è Christopher Dring, capo redattore di GamesIndustry attraverso un tweet:

"Gli stock di PS5 sembrano stiano migliorando allo stesso modo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con la console ora numero 1 in entrambi i mercati per ricavi. Switch è ancora avanti in termini di unità vendute."

Tutto questo fa effettivamente pendant con le classifiche software (in versione fisica), dove Horizon Forbidden West è tornato a spadroneggia in UK ma è interessante notare come la richiesta per la console Sony non sia scemata e anzi, risulta un prodotto sempre sulla cresta dell'onda. Anche qui in Italia sono disponibili nuove scorte ed inutile dire come queste vadano a ruba.

In poche parole, c'è molta voglia di passare alla nuova generazione ma soprattutto esiste uno zoccolo duro di utenti che purtroppo non ha potuto mettere le mani su PS5 visti tutti i problemi che hanno interessato la produzione hardware.