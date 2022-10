PlayStation 5 è ancora la console più venduta in USA

Stando a quanto dichiarato dai dati NPD, PlayStation 5 è la regina delle classifiche di vendita in USA. Una conferma di quanto già visto nel mese di agosto, andando a migliorare anche i dati dello stesso periodo dell’anno precedente, dove si era evinto invece un calo del 4%.

Mat Piscatella non offre dati precisi, tuttavia PlayStation 5 risulta la prima console per vendite di unità, con un settore hardware che mostra un incremento del 19% se paragonato allo stesso 2021, a fronte di un calto generalizzato di software e accessori.

US NPD HARDWARE - Hardware sales in September increased 19% when compared to a year ago, the third consecutive month of double-digit % growth. Improved supply of PlayStation 5 was a primary driver of the increase, with PlayStation 5 ranking first in both unit and dollar sales.