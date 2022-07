PlayStation 5 e PlayStation 4: confronto fra le esclusive delle console

Un’infografica ha confrontato le esclusive uscite nei primi due anni di vita di PlayStation 4 e Playstation 5 riportando la media dei voti di ogni titolo per stabilirne la qualità. Ma quali sono i risultati?

A quanto pare è la console next-gen ad uscirne vincitrice. Infatti il debutto della PlayStation 5 è stato illuminato dalla presenza del remake di Demon’s Souls, ma anche Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal e Gran Turismo 7, su PlayStation 4 non fu così rosea la situazione.

First two years of PlayStation 5 (top) vs first two years of PlayStation 4 (bottom).



The difference is pretty stark.



(credit to @MisterPixeI for the pic) 📸 pic.twitter.com/ynC2oLLPdI — Okami Games (@Okami13_) July 8, 2022

A parte Bloodborne infatti, gli altri titoli non si sono rivelati all’altezza, inFAMOUS: Second Son, Kiillzone: Shadow Fall, Knack e Resogun non hanno riscontrato lo stesso successo di critica e pubblico.

In questa grafica inoltre sono stati esclusi altre due titoli che ci si aspetta saranno altri due capolavori, ovvero The Last of Us Parte 1, che uscirà il prossimo 2 settembre e God of War: Ragnarök, in uscita il 9 novembre. Titoli che sicuramente andranno ad alzare la media, dimostrando come Sony abbia lavorato bene in questi primi anni della nuova console, almeno dal punto di vista software.