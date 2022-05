PlayStation 5 Pro: il doppio della potenza e una diversa architettura secondo un rumor

Nelle ultime settimane sono cominciate a circolare rumor su una possibile PlayStation 5 Pro, nonostante in molti fanno ancora fatica ad acquistare l'attuale. Possiamo considerare che, vista l'esperienza con la scorsa generazione, è alquanto probabile si stia già lavorando a possibili potenziamenti delle console attuali ma il loro arrivo è soggetto soprattutto alle problematiche di produzione.

Uno degli ultimi rumor comunque arriva da un canale YouTube molto vicino alla tecnologia, RedGamingTech che, commentando le possibili specifiche della console mid-gen si è espresso così:

I actually covered this quite a bit ago, with my own sources stating it's 2x increase in raster perf, 2.5x in RT performance.



It is likely using a new graphics IP. I covered a patent from Sony which is entirely different to RDNA 2's RT implementation btw.