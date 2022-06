Playstation 5, Sony dovrà sostituire tutte le Digital Edition vendute in Russia.

Potrebbe costare cara la scelta di Sony di ritirarsi dal mercato russo a seguito del conflitto con l’Ucraina. Un giudice ha infatti stabilito che l’azienda dovrà sostituire tutte le Playstation 5 digital edition vendute in quelle terre in quanto, a causa dello stop del Playstation Store come “sanzione”, le ha rese inutilizzabili.

Nel frattempo il prezzo di Playstation 5 in quelle zone è salito, fino ad arrivare 1300 euro per una Digital Edition.

Chissà cosa farà Sony per risolvere la situazione. Riaprirà il Playstation Store in cirillico o preferirà sostituire le console? Non ci resta che stare a guardare, sperando che nel frattempo la pace sia finalmente raggiunta e si possa porre fine a questo conflitto.