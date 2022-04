PlayStation potrebbe acquisire FromSoftware per un noto insider

PlayStation potrebbe prepararsi ad acquisire FromSoftware secondo un report pubblicato da uno degli analisti più importanti del settore.

Secondo il report pubblicato dal famoso analista di giochi e insider Dr. Serkan Toto, sembra che FromSoftware si unirà a Sony. L'analista, nel suo report, fa un riassunto della storia dell'azienda, con date che risalgono al 1986 quando iniziò come sviluppatore di software.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di una potenziale acquisizione di From Software da parte di Sony, dato che le voci girano ormai da qualche settimana. In effetti, un certo numero di persone ha utilizzato i social media per affermare che l'acquisizione era stata completata, ma all'epoca si trattava solo di un pesce d'aprile. Alla fine, molti hanno finito per crederci qualche settimana fa.

Tuttavia, questa volta, la fonte che afferma le informazioni è molto più credibile ed è questo che rende la notizia più credibile.

1) One of my favorite studios, Tokyo-based FromSoftware, is currently rumored to be an M&A candidate for Sony.



Here is a quick run-down of its weird background feat. pigs, right-wing newspapers, Toyota and the metaverse.



And their early valuation... unspeakable.



Buckle up😮