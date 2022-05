PlayStation, l'ondata di acquisizioni 'non è ancora finita'

Lungo l'anno fiscale che è terminato a marzo 2022, Sony ha acquisito cinque studi, tra cui Housemarque, Nixxes (studio specializzato sui porting per PC), Firesprite, Bluepoint che ha lavorato al remake di Demon's Souls e Valkyrie.

Ora la società sta completando le acquisizioni di Haven Studios, team guidato da Jade Raymond e per ultimo Bungie. "Siamo stati estremamente attivi nell'area delle fusioni e acquisizioni e degli investimenti", ha affermato Jim Ryan durante un briefing aziendale.

“Lo scopo di questi investimenti è aumentare la nostra forza principale presso i PlayStation Studios, ma anche acquisire esperienza in aree di sviluppo di giochi in cui storicamente non abbiamo avuto una presenza significativa. La prevista partnership con Bungie è un ottimo esempio di quest'ultimo", ha affermato, ribadendo che Sony ha intenzione di utilizzare l'esperienza di Bungie per creare una serie di giochi live service puntando a lanciarne 12 entro il 2025.

"In termini di future attività di fusione e acquisizione, la risposta è che non abbiamo affatto finito con la nostra strategia di cercare di far crescere i PlayStation Studios", ha affermato. “E nella misura in cui i potenziali obiettivi si adattano alla nostra strategia, nella misura in cui i potenziali obiettivi ci consentono di accelerare il modo in cui siamo in grado di realizzare la nostra strategia, prenderemo sicuramente in considerazione ulteriori attività di fusione e acquisizione da aggiungere al nostro portafoglio di attività".

Fonte: VGC