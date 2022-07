PlayStation presenta Backbone One, un controller ufficiale per iPhone

Backbone sta collaborando con PlayStation per lanciare una versione ufficiale del suo popolare controller per iPhone.

Backbone One PlayStation Edition è esattamente come appare: un controller Backbone ispirato al controller DualSense di PS5. Il suo design bianco, i pulsanti colorati e la finitura opaca rispecchiano il nuovo controller di punta di PlayStation, sebbene i suoi stick analogici asimmetrici siano un residuo del design originale, più simile a Xbox.

Si integra perfettamente con gli altri prodotti della linea PS5, come le cuffie con microfono Pulse 3D, che è possibile connettere direttamente a Backbone One – PlayStation Edition.

Backbone One funziona perfettamente anche con i giochi dell’App Store e altri servizi di streaming di giochi che supportano i controller, tra cui Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile e altro ancora. I giocatori possono scaricare l’app Backbone per un’esperienza PlayStation personalizzata. All’interno dell’app potrete vedere diverse integrazioni PlayStation, come i glifi personalizzati che rappresentano gli iconici simboli PlayStation e avrete la possibilità di esplorare centinaia di giochi. Il controller è già disponibile per l'acquisto: se siete interessati cliccate qui.

Fonte: PlayStation Blog