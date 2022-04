PlayStation: arriva un chiarimento su come lavorerà il team creato per la 'preservazione dei giochi'

Questa settimana, Sony ha suggerito che potrebbe finalmente prendere sul serio la conservazione dei giochi. Un senior build engineer appena assunto ha rivelato su Twitter di far parte del "team di conservazione appena creato" da Sony, un team dedicato a preservare i suoi vecchi giochi. Gary Fredley, l'ingegnere in questione, ha rivelato in un lungo post su LinkedIn la sua "passione professionale" per la conservazione dei giochi iniziata con EA nel 2016, e ora sta applicando la stessa passione al catalogo di PlayStation.

Ma cosa significa "conservazione" e cosa potrebbe significare per Sony? Fredley è tornato su Twitter per rispondere alle richieste di chiarimento con un video che entra nei dettagli su ciò che effettivamente comporta la preservazione dei giochi.

In un discorso di 45 minuti alla GDC del 2019, Fredley ha spiegato che la conservazione dei giochi è un processo in base al quale i titoli possono essere riportati e giocati anche dopo "100 anni" di archiviazione. È più di un semplice mettere codice grezzo in un archivio. Si tratta di archiviare strumenti, dati, documentazione, server, client.

Ci sono una serie di vantaggi per una corretta conservazione dei giochi, secondo Fredley. È molto utile, ad esempio, per produrre patch e aggiornamenti, soprattutto se una vulnerabilità di sicurezza viene scoperta anni dopo e deve essere risolta il prima possibile.

TBD on whether I'll have much of a role to play personally in any emulation work, although I'll share what I can if it comes up. It's only my second day 😅