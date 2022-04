PlayStation allarme bomba: una vecchia console causa l'evacuazione dell'aeroporto di Boston

La domenica di Pasqua un terminal dell'aeroporto internazionale Logan di Boston è stato evacuato quando la sicurezza ha esaminato un pacco ritenuto sospetto.

La squadra di artificieri della Polizia di Stato del Massachusetts giunta sul posto ha scoperto che il pacchetto in questione era in realtà una console PlayStation in "condizioni degradate causate dal tempo o da danni", secondo Yahoo News. Apparentemente, le cattive condizioni del sistema hanno provocato "anomalie nell'imaging quando è stato sottoposto a raggi X", quindi è probabile che si trattasse di una console di vecchia generazione. Il sistema specifico non è stato rivelato.

Il video dell'evacuazione è stato condiviso su Twitter dall'utente @BattleBornLV e può essere visto più in basso.

Anche se non è chiaro dal video, la NBC afferma che c'è stato un bel po' di panico dopo l'evacuazione. Un viaggiatore ha detto che c'erano "persone che urlavano come in un film".

Fortunatamente, la situazione si è rivelata un falso allarme. Non è chiaro quale tipo di impatto potrebbe aver avuto lo spavento per le persone che viaggiavano in vacanza, in particolare per quelle che avrebbero potuto avere voli in coincidenza. Tuttavia, alla fine, la cosa più importante è che nessuno si sia fatto male. Inoltre, non è chiaro cosa sia successo alla PlayStation che ha causato così tanto trambusto, ma questa situazione potrebbe indurre il suo proprietario a considerare l'acquisto di una nuova console...

Fonte: Comicbook.