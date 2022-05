PlayStation lancerà due nuovi titoli live service entro il 2023

Il presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha rivelato che PlayStation lancerà due giochi live service durante il suo attuale anno fiscale, il che significa che possiamo aspettarci un paio di lanci importanti entro marzo 2023.

Durante un briefing di lavoro, il capo di Sony ha menzionato che l'unico gioco live service attualmente disponibile su PlayStation è il titolo di baseball MLB The Show 22, che ha una modalità "Diamond Dynasty" in cui i giocatori possono acquistare pacchetti di carte casuali per provare a creare una squadra dei sogni.

Nella presentazione, una diapositiva ha mostrato che la società desidera aumentare di due il numero di giochi live service entro l'anno fiscale corrente. A Ryan è stato chiesto se i due titoli fossero stati annunciati o includessero versioni del produttore di Destiny Bungie, che Sony sta acquisendo, ma il boss di PlayStation ha detto: "Destiny non è incluso nei tre giochi previsti per l'anno fiscale in corso. Gli altri due devono ancora essere annunciati".

Ryan ha chiarito che Sony definisce i giochi live service "giochi senza fine" e che prevede di avere 12 di questi giochi entro l'anno fiscale 2025. Il briefing ha rivelato che tre arriveranno nell'anno fiscale 2023, quattro nel 2024 e altri due nel 2025. Alcuni di questi titoli in sviluppo arriveranno anche su PC.

