PlayStation continua ad espandersi negli eSport con l'acquisizione di Repeat.gg

PlayStation continua a investire negli eSport con l'acquisizione della piattaforma tecnologica Repeat.gg.

Repeat.gg ospita tornei progettati per rendere gli eSport più accessibili. Tiene traccia delle prestazioni dei giocatori durante le partite, consentendo loro di partecipare alle competizioni senza dover essere online nello stesso momento.

L'azienda ha ospitato oltre 100.000 tornei con più di 2,3 milioni di partecipanti.

"In PlayStation, la nostra visione degli esports è sempre stata quella di abbattere le barriere per consentire ai giocatori di competere a tutti i livelli", ha spiegato Steven Roberts, vicepresidente della divisione global competitive gaming di Sony Interactive Entertainment.

"Insieme al talentuoso team di Repeat.gg, siamo entusiasti di esplorare più modi per i giocatori di impegnarsi nel gioco competitivo e di espandere l'ampiezza della nostra offerta di esports. Questo è solo l'inizio del nostro viaggio e non vediamo l'ora di condividere ulteriori aggiornamenti con la nostra community in futuro".

L'amministratore delegato di Repeat.gg, Aaron Fletcher, ha aggiunto: "Repeat.gg è stato progettato per consentire nuovi formati più accessibili di torneo per milioni di giocatori. Siamo entusiasti di unirci al team PlayStation e di lavorare insieme per migliorare la varietà di esperienze di torneo che i giocatori possono vivere, indipendentemente dal loro livello di abilità".

Repeat.gg ha dichiarato che continuerà a proporre giochi su piattaforme diverse da PlayStation, tra cui cellulari, PC e altre console.

PlayStation ha investito in modo significativo negli eSport, oltre a continuare a investire nei giochi live multiplayer. Nel marzo dello scorso anno, Sony Interactive Entertainment è diventata comproprietaria di Evo, il famoso torneo di giochi di combattimento.

Fonte: Gamesindustry.biz.