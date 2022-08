PlayStation lavora al film di Gravity Rush

A quanto pare, Gravity Rush sarà il prossimo gioco per PlayStation ad arrivare sul grande schermo.

Secondo Deadline, PlayStation Productions e Scott Free Productions hanno iniziato lo sviluppo di un film basato sul gioco d'azione di Japan Studios. La regia è affidata ad Anna Mastro (Secret Society of Second Born Royals) e la sceneggiatura a Emily Jerome (Panopticon).

Gravity Rush è uscito nel 2012 per PlayStation Vita ed è incentrato su Kat, una ragazza priva di ricordi e con la capacità di manipolare la gravità. La ragazza usa queste capacità per volare nella città di Heksville e sconfiggere i nemici, cercando di scoprire il suo passato.

Questo è l'ultimo gioco PlayStation a essere sviluppato per il grande schermo da quando Sony ha lanciato l'etichetta PlayStation Productions. Altri film e show in lavorazione sono Twisted Metal, Ghost of Tsushima, Gran Turismo e Horizon.

C'è anche The Last of Us, ovviamente, la cui prima anteprima è stata presentata di recente in occasione della première di House of the Dragon, dove abbiamo finalmente potuto dare un'occhiata al Joel di Pedro Pascal e alla Ellie di Bella Ramsey.

PlayStation Productions è stata fondata nel 2019 con l'obiettivo di adattare i videogiochi PlayStation per la TV e il cinema.

Fonte: IGN.