PlayStation: i giochi first party su PC avranno bisogno di un account PSN?

Sony ha lanciato una nuova sezione del sito PlayStation, questa volta dedicata a giochi PlayStation su PC. Anche se questa non è una sorpresa dato l'imminente lancio di Marvel's Spider-Man Remastered questa settimana e altro in arrivo entro la fine dell'anno, alcune delle parole sul sito Web fanno sospettare ai giocatori che l'integrazione dell'account PSN potrebbe arrivare presto.

La nuova sezione dei giochi PlayStation per PC del sito Web elenca tutti i giochi disponibili, come God of War, Days Gone e Horizon Zero Dawn, oltre ai titoli già annunciati che arriveranno quest'anno.

Come notato da un utente Twitter, c'è anche una sezione FAQ e una delle domande a cui si risponde è se i giocatori hanno bisogno di un account PSN per giocare ai giochi PlayStation su PC. La risposta che si può trovare afferma: "No, al momento non hai bisogno di un account PSN per divertirti con i giochi PlayStation Studios su PC", ed è la frase "al momoento" che sta confondendo alcuni giocatori.

Firstly, PSN requirements.



As you can see they specified that there's no need for a PlayStation Network account CURRENTLY.



If you ask me, at some point they will implement a system similar to the one that has Xbox on Steam with their accounts for crossplay. pic.twitter.com/VlyFvqhYFK — Alejandro LL. (@Morwull) August 10, 2022

La formulazione sembra implicare che il requisito di un account PSN per giocare ai giochi PlayStation su PC potrebbe cambiare in futuro. Alcuni sperano che ciò significherebbe che i giocatori potrebbero guadagnare trofei per giocare a giochi come Spider-Man su PC, oltre a poter comunicare con i loro amici PSN durante il gioco. Il cross-play e il cross save sono altre caratteristiche che i giocatori desiderano, anche se la prima sarà davvero applicabile solo se Sony porterà titoli multiplayer su PC. Altri si chiedono se questo possa significare che Sony stia lavorando sul proprio launcher di giochi per PC, anche se questo sembra più improbabile. Non resta quindi che attendere e vedere quali saranno le prossime mosse di Sony.

Fonte: VGC