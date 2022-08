PlayStation: i giochi per PC hanno ora il loro sito ufficiale

Continuando la sua spinta verso il lancio di giochi PlayStation Studios su PC, la società ha ora aperto un nuovo portale dedicato ai giochi per PC sul suo sito ufficiale.

Pur non essendoci alcun annuncio di nuovi giochi, questo conferma di nuovo che Sony sta prendendo molto sul serio la pubblicazione di giochi su PC.

È interessante notare che il sito web elenca non solo i giochi PlayStation first-party presenti su PC, ma anche altri giochi PlayStation. L'elenco dei titoli nuovi e in arrivo su PC include titoli first party come God of War, Horizon Zero Dawn e Days Gone, oltre a Helldivers e Predator Hunting Grounds.

Il sito web di PlayStation dedicato ai giochi per PC sembra essere destinato a un pubblico che generalmente non ha familiarità con i titoli per PC in generale. Tra le FAQ si legge che i controller DualSense possono essere utilizzati per giocare su PC insieme ad altri metodi di input, come tastiera e mouse, e DualShock 4.

Il prossimo gioco di PlayStation Studios che uscirà su PC è Marvel's Spider-Man Remastered, in arrivo domani, 12 agosto.

Fonte: Gamingbolt.