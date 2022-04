PlayStation potrebbe lanciare una grossa esclusiva entro quest'anno

Con l'uscita di Gran Turismo 7 a marzo, Sony non ha altri giochi AAA first party in uscita entro la fine dell'anno, anche se la situazione potrebbe cambiare presto. A meno che la società non preveda di non lanciare alcun grande gioco per i prossimi otto mesi, cosa di cui molti dubitano fortemente.

Anche se non sono stati fatti annunci, uno sviluppatore PlayStation ha suggerito che ci sono alcuni importanti lanci in programma per quest'anno, e non si tratta di God of War Ragnarok.

Su Twitter, il Visual Arts di PlayStation Studios, Robert Morrison, ha suggerito proprio questo, confermando che non si riferiva a God of War e che sembra che ci sia "in ballo" il reveal di un gioco in sviluppo da 3-5 anni.

Sony non ha annunciato alcun gioco first party dalla pubblicazione dei tweet. Tuttavia, stando a Morrison, sembra che sentiremo parlare di alcuni annunci nelle prossime settimane o mesi.

