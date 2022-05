PlayStation ha guadagnato $7,59 miliardi dalle microtransazioni nell'ultimo anno fiscale

Sony ha guadagnato quasi 7,6 miliardi di dollari dai contenuti aggiuntivi durante il suo ultimo anno fiscale, mostrando la vera forza dei giochi free-to-play e dei live service.

Gli ultimi dati finanziari di Sony per l'anno fiscale 2021 rafforzano le tendenze chiave del business PlayStation. La piattaforma è in gran parte sostenuta dai ricavi delle microtransazioni in giochi F2P di grande successo come Fortnite, Call of Duty Warzone e Apex Legends.

PlayStation ha guadagnato $7,593 miliardi dai contenuti aggiuntivi durante l'anno fiscale 2021, una metrica che include microtransazioni, acquisti in-game, acquisti di valuta virtuale, espansioni e DLC.

Si tratta di un calo di oltre 1 miliardo di dollari rispetto al massimo storico dello scorso anno di 8,52 miliardi di dollari, guidato principalmente dalla spesa per i blocchi causati dal COVID-19.

I contenuti aggiuntivi sono di gran lunga la parte più grande dei ricavi di PlayStation. Il segmento rappresenta il 31% degli utili totali dell'anno, battendo le vendite hardware e dei giochi digitali.

Vedendo questi numeri si capisce chiaramente perché Sony sta raddoppiando i suoi sforzi per i giochi live service.

Fonte: Tweaktown.