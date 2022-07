PlayStation e Haven Studios: il creatore di PS5 Mark Cerny collabora con Jade Raymond

Mark Cerny, lead system architect PlayStation 4 e 5, sta collaborando con Haven Studios, lo studio di Jade Raymond, per la ricerca e lo sviluppo.

In un'intervista rilasciata a GamesIndustry, Raymond ha dichiarato che Haven ha aumentato in modo significativo i propri investimenti sia nella ricerca e sviluppo che nello sviluppo cloud.

"Mark Cerny è uno dei motivi principali per cui stiamo investendo così tanto in R & S e in questo team di ingegneri di alto livello. Non è solo legato al cloud, ma anche a una ricerca e sviluppo più lungimirante", spiega Raymond. "Non posso dire molto ora, ma questo è ovviamente uno degli altri aspetti che ha attirato il nostro team verso PlayStation. Naturalmente, Mark Cerny è una specie di rockstar, quindi poter collaborare con lui è davvero entusiasmante".

A marzo PlayStation ha annunciato l'acquisizione di Haven e che lo studio sta lavorando a un nuovo gioco live service con elementi social e contenuti generati dagli utenti. Questo è in linea con il piano della piattaforma di lanciare più di 10 giochi live service entro il 2026.

"Stiamo realizzando un'esclusiva per PS5 e si tratta di un gioco live service, quindi abbiamo ulteriori sfide da affrontare: come realizzare un gioco di questo tipo ma con la grafica di livello PlayStation che la gente si aspetta", aggiunge Raymond. "Il tutto consentendo aggiornamenti costanti e costruendo qualcosa che possa essere un'esperienza viva".

Inizialmente Haven aveva solo sei persone nel suo team cloud. Ora lo studio ha assunto altri 21 ingegneri per sviluppare le sue iniziative cloud a lungo termine. Uno degli assunti è Jalal El Mansouri, che in precedenza ha lavorato su Rainbow Six: Siege. Si è unito ad Haven come principle architect e responsabile della ricerca e sviluppo, collaborando con il CTO Leon O'Reilly.

Cerny ha curato la progettazione di entrambe le ultime due console di successo di Sony e ha presentato un'analisi approfondita di PS5 nel 2020, prima del suo lancio.

Prima di fondare Haven, Raymond ha lavorato con Stadia fino allo scorso anno, quando Google ha annunciato la chiusura dello sviluppo first-party.

Fonte: IGN.