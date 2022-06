PlayStation si prepara al lancio europeo del nuovo PlayStation Plus con un trailer

Alla fine di marzo 2022 Sony ha ufficialmente rivelato i dettagli del nuovo PlayStation Plus che, come ormai saprete, introdurrà tre nuovi livelli di abbonamento: Essential, Extra e Premium.

Il servizio rinnovato è stato lanciato prima nei mercati asiatici, in Giappone e nelle Americhe, e ora si appresta ad arrivare in Europa e, quindi, anche da noi in Italia.

PlayStation Plus rinnovato sarà disponibile per il mercato Europeo dal prossimo 23 giugno. Per lenire la restante attesa, PlayStation Italia ha pubblicato un trailer dedicato al nuovo servizio.

PlayStation Plus Essential offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per gli abbonati di PlayStation Plus, come ad esempio due giochi scaricabili al mese, sconti esclusivi, archiviazione nel cloud per i giochi salvati e accesso al multigiocatore online

Questo livello non comporta modifiche per gli abbonati attuali di PlayStation Plus. Il prezzo di PlayStation Plus Essential resta analogo al prezzo attuale di PlayStation Plus, ovvero €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno.

Il livello Extra offre tutti i vantaggi del livello Essential. In più, offre un catalogo che include fino a 400 dei giochi per PS4 e PS5 più divertenti, tra cui titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi del livello Extra possono essere scaricati per giocare. Il prezzo è di €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno

Infine, il livello Premium offre tutti i vantaggi dei livelli Essential ed Extra. In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra cu giochi per PS3 disponibili tramite streaming nel cloud, un catalogo di grandi classici, disponibili sia in streaming che tramite download, dalle generazioni originali di PlayStation, PS2 e PSP.

Offre l’accesso in streaming nel cloud ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4 disponibili nei livelli Extra e Premium nei mercati in cui è attualmente disponibile PlayStation Now.

In questo livello saranno disponibili anche versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli. Il prezzo è di €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno.

Fonte: PlayStation Italia.