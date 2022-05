PlayStation London Studio sarebbe al lavoro su un'IP multiplayer con ambientazione fantasy

Dallo scorso anno sapevamo che PlayStation London Studio era al lavoro su un gioco online e ora sappiamo qualcosa di più. Grazie a nuove informazioni pubblicate su un annuncio di lavoro e riportate da ResetEra, il team sarebbe al lavoro su una IP ad ambientazione fantasy.

L'annuncio riportato sul forum indica che il team è alla ricerca di qualcuno che abbia "una passione sia per la creazione che lo sviluppo di giochi basati sulla magia in cui il grande gameplay è supportato da un'affascinante costruzione di mondi fantastici".

Altri punti toccati indicano la presenza di una campagna principale oltre a diverse missioni secondarie. Il gioco poi dovrebbe avere un approccio come GaaS (Game as a Service) con una storia che verrà ampliata lungo gli anni. Insomma, secondo quanto condiviso, sembra che il gioco avrà la stessa struttura di altri titoli live service come ad esempio Destiny.

Per adesso queste sono tutte le informazioni disponibili. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli proprio dai diretti interessati.

Fonte: ResetEra