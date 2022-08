PlayStation punta al mercato mobile e acquisisce Savage Game Studios

La scorsa settimana una nuova presunta acquisizione ha interessato il settore, ovvero quella di Electronic Arts da parte di Amazon. Una volta che questa possibilità è stata esclusa, ora abbiamo la conferma che Sony si sta dando da fare concretamente sul lato acquisizioni,

Infatti, Savage Game Studios sarà il prossimo sviluppatore a unirsi alla lista dei PlayStation Studios. Hermen Hulst ha annunciato attraverso il blog dell'azienda che l'accordo è definitivo ed è una mossa davvero interessante per la società.

Sebbene Sony abbia concentrato grandi sforzi per consolidare il suo percorso verso il campo dei PC, ora vuole fare lo stesso con i dispositivi mobile. Lo studio con sede a Helsinki e Berlino sta lavorando a un titolo mobile AAA, incentrato sull'azione e con funzionalità gioco live service. La cosa più interessante è che Hulst ha indicato che PlayStation Studios avrà ora una propria divisione mobile, che funzionerà indipendentemente da PS5. Il suo obiettivo sarà quello di creare nuove esperienze legate ai franchise Sony.

In merito all'accordo, il CEO e co-fondatore di Savage Game Studios, Michail Katkoff, ha chiarito le ragioni della firma dell'azienda per l'acquisto dell'azienda.

"Abbiamo fatto questo accordo perché crediamo che la leadership di PlayStation Studios rispetti la nostra visione di come possiamo lavorare meglio e avere successo, e perché non hanno nemmeno paura di correre rischi. Tutto questo, oltre alla possibilità di accedere all’incredibile catalogo di IP di PlayStation e al fatto che beneficeremo del tipo di supporto che solo loro possono fornire...La domanda a cui sarebbe più difficile rispondere è 'perché no?'".

Fonte: PlayStation Blog