PlayStation Network ha generato oltre $14 miliardi in ricavi

Il gioco è cambiato molto negli ultimi anni. Molte nuove tendenze sono arrivate nel mondo dei giochi e il settore non è più lo stesso di 15 anni fa. Una di queste enormi tendenze in evoluzione è il nuovo focus del settore delle vendite digitali.

Negli ultimi anni, le vendite di software fisico sono diminuite, mentre le vendite digitali sono aumentate di molto. I giocatori ora hanno l'opportunità di acquistare i giochi comodamente da casa invece di andare in negozio, e i numeri di vendita sui più grandi negozi digitali, come PlayStation Network, dimostrano di averne tratto pieno vantaggio, soprattutto in questi ultimi due anni di pandemia.

PlayStation Network ha attualmente generato l'incredibile cifra di 1.833,8 miliardi di yen (oltre 14 miliardi di dollari) di vendite, secondo un recente rapporto di Sony. I dettagli condivisi dalla società stessa hanno rivelato molte cose nuove. Tuttavia, uno dei punti più importanti della presentazione è questa pietra miliare trionfante del PlayStation Network.

Si tratta del più grande servizio di direct-to-consumer di Sony, secondo Kenichiro Yoshida, chairman, presidente e CEO di Sony. Anzi, le vendite su PlayStation Network non si fermano ma solo in aumento. Kenichiro Yoshida ha affermato che PlayStation Network ha guadagnato quasi 800 miliardi di yen in più nell'anno fiscale 2021 rispetto all'anno fiscale 2017.

Con il nuovo servizio PlayStation Plus in uscita molto presto, queste vendite probabilmente registreranno un ulteriore aumento. Sony prevede inoltre di collaborare con più società di terze parti per portare più servizi in PlayStation Network. Spotify, Netflix, HBO Max e altri sono già presenti e nuove app di intrattenimento arriveranno prossimamente.

