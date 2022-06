PlayStation non parteciperà alla Gamescom 2022

Ora che il Summer Game Fest e l'Xbox Bethesda Games Showcase (tra gli altri eventi) sono terminati, tutti gli occhi sono puntati sulla Gamescom 2022, che si terrà dal 24 al 28 agosto.

In una dichiarazione rilasciata alla testata tedesca Gamers Wirtschaft (riportata da VGC), il gigante giapponese dei videogiochi PlayStation ha confermato che non parteciperà all'evento.

Sebbene gli organizzatori della Gamescom abbiano dichiarato che all'evento parteciperanno oltre 250 aziende, gli unici nomi degni di nota che si sono fatti avanti sono Bandai Namco, THQ Nordic e Koch Media.

Altre aziende come Nintendo, Activision Blizzard e Take-Two Interactive hanno confermato che non parteciperanno all'evento. Nel frattempo, si dice che Xbox sarà presente alla fiera.

Per quanto riguarda PlayStation, le speculazioni suggeriscono che la compagnia stia pianificando un grande State of Play a breve, in cui pare che svelerà la data di uscita di God of War: Ragnarok insieme a nuove rivelazioni hardware che includono un nuovo controller Pro, nuovi headset e altro ancora.

Fonte: Gamingbolt.