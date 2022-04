PlayStation Now, annunciati i giochi PS5 e PS4 di aprile

Anche se PlayStation Now verrà incorporato nel nuovo servizio in abbonamento a giugno di quest'anno, per adesso chi è abbonato può continuare a beneficiare di una serie di nuovi giochi. PlayStation Blog ha annunciato quali saranno i titoli PS5 e PS4 disponibili da domani. Vediamoli insieme.

Outer Wilds

Outer Wilds è un mistero open world su un sistema solare intrappolato in un eterno loop temporale. Vestite i panni della nuova recluta di Outer Wilds Ventures, un nuovo programma spaziale alla ricerca di risposte in questo strano sistema solare in continua evoluzione. I pianeti di Outer Wilds pullulano di luoghi nascosti che cambiano con il passare del tempo. Visitate una città sotterranea prima che venga inghiottita dalla sabbia, o esplorate la superficie di un pianeta che si sgretola sotto i vostri piedi.

WRC 10 FIA World Rally Championship

Affrontate la modalità Carriera o sfidate i più forti della community in questa simulazione di corse fuoristrada. Conquistate il podio della stagione 2021 e, per celebrare il 50° anniversario della competizione, rivivete 19 eventi che hanno fatto la storia del Campionato nella modalità Storica. Avrete anche la possibilità di guidare su sei percorsi di rally storici come l’Acropoli e il Rallye Sanremo con alcune delle auto leggendarie del campionato, come Alpine, Audi, Subaru, Ford e Toyota.

Journey to the Savage Planet

Esplorate un affascinante ed esilarante mondo alieno da soli o online con un amico in questa avventura fantascientifica. Come nuova recluta di Kindred Aerospace, la quarta migliore azienda di esplorazione spaziale interstellare, il vostro compito è determinare se il pianeta ARY-26 è abitabile dagli esseri umani.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Attraversate il Pacifico nord-occidentale come uomo, lupo o licantropo in questo GDR d’azione basato sull’omonimo gioco di ruolo da tavolo. Ogni forma ha i suoi vantaggi: il lupo si muove furtivamente, l’umano Cahal può interagire con altre persone e il licantropo può scatenare la sua furia per fare a pezzi i nemici. Utilizzatele tutte per portare a termine con successo la vostra missione di guerriero ecologico per proteggere la vostra terra.

Fonte: PlayStation Blog