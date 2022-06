PlayStation lancia i nuovi voucher per PlayStation Plus

Di recente abbiamo appreso che Sony potrebbe aver iniziato a eliminare gradualmente le carte prepagate PS Plus, con le quali si poteva semplicemente inserire il codice e attivare l'abbonamento per la durata del servizio indicata sulla carta.

Sony non ha commentato la questione, ma come ha scoperto PushSquare, l'azienda ha silenziosamente lanciato una nuova serie di voucher PS Store che non solo servono a ricaricare i fondi del portafoglio, ma rendono anche un po' più facile per gli utenti rinnovare i loro abbonamenti PS Plus Extra per un anno, poiché sono disponibili nei tagli esatti.

Su Amazon USA sono disponibili carte regalo di PS Store con un nuovo marchio che menziona specificamente PS Plus, ma non sono destinate solo al rinnovo dell'abbonamento. La carta da 110 dollari, ad esempio, può essere utilizzata per ricaricare i fondi del portafoglio o per acquistare un anno di PS Plus Extra (110 dollari è il costo di un anno di Extra). Gli altri tagli sono 70, 55 e 30 dollari.

Nel Regno Unito, PushSquare riferisce che queste carte sono disponibili su siti come ShopTo e Amazon. È possibile acquistare una carta da 84 sterline, pari al prezzo di PS Plus Extra per un anno.

Alcuni potrebbero pensare che questo nuovo formato non è così semplice come quello vecchio, che consentiva ai giocatori di scegliere semplicemente la durata del servizio che volevano, acquistare la scheda, inserire il codice ed essere pronti a giocare. Sony ha voluto semplificare il sistema dei voucher, ma forse qualcuno preferirà ancora le carte mensili separate dai voucher di ricarica del portafoglio di PS Store.

Che ne pensate?

Fonte: Pushsquare.