Playstation PC: Sony punta a nuove assunzioni

Che Sony stia tentando di potenziare la sua divisione Playstation PC è sotto gli occhi di tutti. Evidentemente gli ultimi rilasci su computer di alcuni franchise come The Last of Us, Final Fantasy VII Remake e God of War si sono rivelati parecchio lucrativi. Per dare forza ai suoi piani industriali l'azienda nipponica sta assumendo nuovo personale, in particolare cerca un director of product management, per la sede di PlayStation San Diego che si occuperà di gestire il dipartimento "PlayStation PC Games Experiences", cercando nuovo staff, controllando lo sviluppo dei giochi e collaborando con gli altri gruppi interni all'azienda. Il loro candidato ideale ha 10 anni di esperienza nel mondo videoludico e conoscitore del mondo PC, cross play e cloud\mobile, in pratica non proprio gli ultimi arrivati. Speriamo di avere presto lanci in contemporanea PlayStation 5\PC.