PlayStation Plus costerà di più a chi ha accumulato card in sconto?

Il nuovo servizio PlayStation Plus è stato lanciato oggi nei territori asiatici e numerosi giocatori di Hong Kong hanno segnalato alcune misure piuttosto particolari da parte di Sony: se si è acquistato l'attuale abbonamento PS Plus con uno sconto, ai giocatori sembra che verrà addebitato un importo superiore per la tariffa.

L'accumulo di abbonamenti PlayStation Plus non è contro i termini di servizio di Sony, quindi molti utenti si sono aggiudicati diversi anni del servizio, spesso avvalendosi di sconti. Ma quando la società ha annunciato un percorso di aggiornamento per gli abbonamenti esistenti, un gran numero di giocatori ha iniziato ad accumulare card per poter salire ai livelli Extra e Premium a un prezzo inferiore rispetto al prezzo richiesto, portando Sony a sospendere temporaneamente la possibilità di acquistare nuovi abbonamenti.

Va da sè che questa manovra ha portato diversi utenti a lamentarsi all'interno dei forum di Reddit e ResetEra. Non è chiaro attualmente se Sony avrà la stessa politica per quanto riguarda il mercato occidentale, ma è molto probabile che sarà attuata anche da noi.

Shit. I was afraid of this. Hong Kong gaming folks on Twitter are confirming that if you bought your current PS Plus subscription at a discount, your upgrade fee will be *higher*, essentially wiping out the sale value if you upgrade. Horrible anti-consumer behaviour by Sony. https://t.co/mKSKVrk0OC