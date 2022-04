PlayStation Plus: le demo da 2 ore dei giochi saranno create da Sony stessa per un report

Sebbene i giochi di importo pari o superiore a 33 euro apparentemente richiederanno prove a tempo per i membri di PlayStation Plus Premium in futuro, Sony si occuperà di produrli da sola, il che significa che gli sviluppatori non dovranno avere alcun lavoro extra.

Questo è quanto è stato condiviso da Ethan Gach di Kotaku, a cui è stato detto che il team del PlayStation Store sarà responsabile della creazione di queste prove di due ore.

Il report, trapelato pochi giorni fa dopo essere apparsohttps://www.eurogamer.it/news-playstation-plus-premium-demo-due-ore-giochi-costano-piu-33-euro apparentemente su un portale per sviluppatori destinato ai partner PlayStation, afferma che i giochi dal prezzo 33 euro e superiore avranno bisogno di una versione di prova a tempo di due ore, che deve essere disponibile per almeno un anno per i membri di PlayStation Plus Premium. Tuttavia, la prova a tempo non deve essere pronta al lancio: può essere lanciata fino a tre mesi dopo l'uscita del gioco.

Source tells me PlayStation Store team will create the 2 hour timed trials for developers, so it shouldn't be extra work, though I've heard concerns from others about Sony monetizing a perk and not sharing that revenue with studios https://t.co/0fYZZSVQxq — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) April 27, 2022

Come abbiamo detto, si tratta di un report e Sony non ha ancora commentato queste notizie: non ci resta quindi che attendere un annuncio ufficiale.