PlayStation Plus, svelata la durata delle demo di Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 e altri giochi

I nuovi livelli PlayStation Plus sono ufficialmente disponibili in alcune regioni asiatiche. PlayStation Plus Premium è il livello più alto di questo servizio e include alcune funzionalità esclusive. Per cominciare, gli utenti possono scaricare e giocare a giochi per PS1, PS2 e PSP e possono anche accedere ai titoli per PS3 tramite streaming.

Le prove di gioco a tempo limitato sono un altro punto di forza unico del livello Premium. Gli abbonati possono scaricare il gioco completo dall'elenco disponibile e giocarci per un minimo di due ore, provando così il gioco prima di decidere se acquistarlo o meno.

Sony ha recentemente condiviso un elenco di prove di gioco disponibili al lancio. Gli abbonati PS Plus Premium possono giocare a giochi come Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Horizon Forbidden West, Tiny Tina's Wonderlands e WWE 2K22 per alcune ore senza costi aggiuntivi. Tuttavia, Sony aveva rivelato solo alcuni giochi disponibili in ciascuna categoria di questi nuovi livelli. PlayStation Game Size su Twitter ora condivide un elenco completo dei giochi disponibili che offriranno questa funzionalità e il numero di ore del periodo di prova. Tutti i leak dovrebbero essere presi con le pinze, ma questa informazione sembra provenire dal PlayStation Store asiatico.

🚨 Times :



- WWE 2K22 / Elex 2 / MotoGP 22 / Biomutant / Lego City / Hot Wheels / Tiny Tina / Uncharted : 2 H



- Farming Simulator / Crusader Kings III : 3 H



- Horizon Forbidden West / Cyberpunk 2077 : 5 H 🤔 https://t.co/bzYcbvHU05 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 23, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

I membri PS Plus Premium possono giocare a WWE 2K22, Elex 2, Biomutant, MotoGP 22, Lego City Undercover, Hot Wheels Unleashed, Tiny Tina's Wonderlands e Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per un massimo di due ore. Farming Simulator 22 e Crusader Kings 3 sono disponibili per tre, mentre le prove per Cyberpunk 2077 e Horizon Forbidden West durano cinque ore.

Le prove di gioco a tempo limitato sono forse la caratteristica più unica di PlayStation Plus Premium. Offre ai membri una notevole quantità di tempo per provare il gioco e include anche titoli pubblicato di recente. Sebbene la collezione sembri piccola al lancio, Sony ha confermato che la formazione verrà aggiornata a metà di ogni mese.