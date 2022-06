PlayStation Plus, giochi gratis di luglio 2022 per PS4 e PS5 rivelati da un leak?

Ci risiamo. Il leaker francese billbil-kun, noto per aver sempre fatto rivelazioni corrette, ha pubblicato un nuovo post dove si anticipano i prossimi giochi disponibili per il PlayStation Plus di livello Essential per il mese di luglio 2022. I titoli sarebbero

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – PS5 e PS4

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – PS4

Arcadegeddon – PS5 e PS4

Come detto, la fonte è molto attendibile ed è quindi abbastanza ovvio aspettarsi che anche questa volta i titoli che gli abbonati al servizio di Sony potranno scaricare gratuitamente dal 5 luglio al 2 agosto siano corretti

Arcadegeddon è uno sparatutto nuovo nuovo sviluppato da Illfonic. In questo gioco affronteremo combattimenti cooperativi con tre amici esplorando scenari variegati, affrontando nemici, minigame e boss di alto livello.

Crash Bandicot 4: It’s About Time non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta del nuovo capitolo di una delle saghe più iconiche di PlayStation, che comincia subito dopo gli avvenimenti del terzo con Crash impegnato a fermare i piani malvagi di Uka Uka, Nefarious Tropy e Neo Cortex.

The Dark Pictures: Man of Medan è un horror interattivo in cui un Gruppo di ragazzi si ritrova ad aver che fare con i misteri di una nave da guerra ricomparsa nel mezzo dell’oceano Pacifico.

Sicuramente tre titoli molto interessanti e variegati che renderanno felici i possessori di PlayStation Plus.

Fonte: Dealabs