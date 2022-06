PlayStation Plus: i giochi PS1 utilizzano il formato NTSC a 60Hz in Giappone

La decisione di Sony di lanciare versioni PAL a 50Hz dei suoi giochi PS1 con PS Plus Premium ha attirato molta attenzione, ma ora che il servizio è stato lanciato in Giappone c'è finalmente una notizia positiva.

Sony, infatti, sta utilizzando il formato NTSC a 60Hz per importanti titoli come Ape Escape. Questo era prevedibile, dato che si tratta delle uniche versioni in lingua giapponese dei giochi disponibili, ma è potenzialmente un bene per chi vive in Nord America, dove lo standard era, appunto, l'NTSC.

Probabilmente, sembra che in Europa potremmo essere costretti a giocare le versioni più lente a 50Hz, il che potrebbe deludere molti fan, soprattutto se il colosso giapponese non darà la possibilità di scegliere.

Recentemente, alcune patch rilasciate frettolosamente in Asia hanno tentato di modificare il codice da 50Hz a 60Hz ma con risultati non proprio positivi. Quindi, anche se ci sono buone notizie per il Giappone, Sony dovrà ancora lavorare con i giochi emulati che fanno parte del suo livello di abbonamento più costoso.

Fonte: Pushsquare.