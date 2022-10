PlayStation Plus: GTA Vice City – The Definitive Edition, Assassin's Creed Odyssey e molti altri tra i giochi di ottobre

Sony ha confermato i nuovi giochi PS Plus Extra e Premium che verranno lanciati nel mese di ottobre 2022. Senza alcun accenno a ciò che poteva essere aggiunto questo mese, la maggior parte dei giochi, come GTA Vice City, sono una sorpresa. Più di una manciata di PS Plus Classics si aggiungono al servizio, compresi i rimanenti giochi Yakuza promessi in precedenza.

Saranno 16 i nuovi giochi aggiunti a PS Plus Extra e sette i giochi classici di PlayStation Plus aggiunti a PS Plus Premium, rendendo questo il mese più ricco di nuove aggiunte dal lancio dei nuovi tier. I titoli seguiranno il solito schema e si uniranno al servizio il 18 ottobre 2022. La maggior parte dei giochi è una sorpresa assoluta, anche se era già prevista l'inclusione di altri Assassin's Creed come parte della collection Ubisoft+ Classics.

I classici di PS Plus Premium sono costituiti interamente da giochi per PS3 e rimasterizzazioni per PS4, compresi i restanti giochi di Yakuza. Chi sperava in altri classici per PS2 o PlayStation rimarrà deluso: Syphon Filter: Dark Mirror e Logan's Shadow, Legend of Dragoon, Dino Crisis, SoulCalibur: Broken Destiny, Ridge Racer 2 e Resistance 2 sono ancora assenti. In ogni caso, più in basso potete leggere l'elenco completo dei giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium questo mese.

PS Plus Extra:

Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition (PS4)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (PS4)

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (PS5/PS4)

Hohokum (PS4)

Inside (PS4)

Naruto to Baruto: Shinobi Striker (PS4)

The Medium (PS5)

PS Plus Premium:

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Limbo (PS3)

Ultra Street Fighter IV (PS3)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Fonte: PlayStation LifeStyle.