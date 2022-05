PlayStation Plus, un leak svela i giochi di giugno tra cui God of War

Sebbene Sony non abbia annunciato ufficialmente quali saranno i giochi PlayStation Plus per giugno 2022, una fonte anonima ha svelato quali titoli saranno disponibili per chiunque si abboni a questo servizio gratuitamente per PS5 e PS4 il prossimo mese, proprio in coincidenza con l'arrivo del nuovo servizio in abbonamento in Europa.

A riportarlo è Areajugones, un sito specializzato che afferma di aver ricevuto queste informazioni e ha deciso di pubblicarle in esclusiva. In questo modo, la selezione di giochi PlayStation Plus del prossimo mese sarebbe composta dai seguenti titoli, secondo l'elenco condiviso online:

God of War

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Nickelodeon All-Star Brawl

Come abbiamo sottolineato, queste informazioni non sono ancora ufficiali, poiché si tratta di un leak, tuttavia non dovremo aspettare ancora molto per ricevere un annuncio ufficiale, dato che siamo alla fine di maggio. Nel caso in cui i giochi di giugno dovessero essere questi, aggiorneremo la notizia.

Fonte: VG247