PlayStation Plus, un leak avrebbe svelato i giochi PS4 e PS5 di maggio

Un altro mese, un altro leak PlayStation Plus trapelato da billbil-kun su dealabs. L'affidabile leaker ha confermato i tre giochi che saranno offerti a maggio 2022 come parte dell'abbonamento PlayStation Plus e dato che tutti i leak si sono rivelati veri successivamente, è sicuro di dire che questi giochi saranno rivelati ufficialmente presto.

Ecco la scaletta di giochi PlayStation Plus per maggio 2022:

FIFA 22 (PlayStation 4 e PlayStation 5)

Curse of the Dead Gods (PlayStation 4)

Tribes of Midgard (PlayStation 5 e PlayStation 4)

Vi ricordiamo inoltre che PlayStation Plus sarà presto ampliato con nuovi livelli, aggiungendo una libreria di centinaia di nuovi giochi. Il livello base verrà rinominato Essential e offrirà ancora due giochi scaricabili mensili, nonché l'accesso al gioco online e altri vantaggi attualmente inclusi in PS Plus.

Altri livelli sono Extra e Premium e hanno un prezzo più costoso ma con vantaggi aggiuntivi come più giochi scaricabili, accesso a giochi PS3, PS2 e Vita e altro ancora. Questi nuovi livelli sono la risposta di Sony al popolare servizio in abbonamento di Xbox Game Pass, ma senza i giochi al day one. Il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile da giugno in Europa.

Fonte: VGC