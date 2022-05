PlayStation Plus Premium su PC: ecco requisiti e specifiche per lo streaming

Oltre alla sua line-up più ampia di giochi, PS Plus Premium offre anche la possibilità di riprodurre in streaming i giochi su PC e giocarci senza bisogno di una console PlayStation. Ora potete scoprire tutto ciò che serve per lo streaming dei giochi su PC.

Prima Sony offriva PlayStation Now sia su console che su PC, ma ora il servizio sarà sostituito da nuovi livelli di PlayStation Plus.

Chiariamo che, se possedete già un abbonamento a PlayStation Now e non è ancora scaduto, il vostro piano verrà aggiornato a PlayStation Plus Premium senza costi aggiuntivi fino alla data di scadenza del vostro servizio.

Prima di lanciare i nuovi servizi PlayStation Plus, Sony ha rivelato le specifiche di sistema minime e consigliate per coloro che sono interessati a giocare ai giochi PlayStation su PC tramite streaming.

Sebbene non sia necessario disporre di una scheda grafica all'avanguardia, lo streaming su un PC richiederà un processore Core-i3 almeno se si utilizzano chipset Intel.

Requisiti Minimi:

Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

Core i3 2.0 GHz

300 MB di spazio disponibile

2 GB di RAM

Sound card; USB port

Requisiti Raccomandati:

Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

3.5 GHz Intel Core i3 or 3.8 GHz AMD A10 o più veloce

300 MB o più di spazio disponibile

2 GB o più di RAM

Sound card; USB port

Oltre a quanto sopra, dovrete anche accedere a Internet con una larghezza di banda minima di 5 Mbps per la qualità più bassa e un minimo di 15 Mbps per una risoluzione di 1080p. Inoltre, è necessario anche un DualShock 4 per giocare con un controller.

Tenete presente che lo streaming su PC sarà disponibile solo tramite l'abbonamento PS Plus Premium.

I nuovi tier PS Plus saranno lanciati il 23 giugno in Europa.

Fonte: Dualshockers.