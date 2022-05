PlayStation Plus Premium: i titoli potranno essere giocati offline ma ad una condizione

Il lancio del nuovo PS Plus a livelli di PlayStation è iniziato e con esso stiamo imparando nuovi dettagli su come esattamente tutto funzionerà. La conferma che il supporto dei trofei per i vecchi giochi è una situazione caso per caso che è stata lasciata ai singoli sviluppatori, e anche i prezzi dei giochi classici che saranno disponibili individualmente tramite il PS Store. Per quanto riguarda gli utenti che li giocheranno tramite PlayStation Extra o Premium, potranno addirittura goderseli offline, ma c'è un problema.

I giochi che fanno parte dei cataloghi Premium ed Extra che sono stati scaricati possono essere giocati effettivamente offline. Tuttavia, i giocatori dovranno accedere a PS Plus almeno una volta alla settimana per confermare di essere ancora abbonati.

"Quando giochi a un gioco scaricato dal catalogo dei giochi nei piani PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe, dovrai connetterti a PSN ogni sette giorni per convalidare la tua iscrizione a PlayStation Plus", spiega Sony.

PlayStation Plus è ora disponible in Asia, mentre in Europa il servizio arriverà a giugno.

Fonte: Push Square