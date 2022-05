PlayStation Plus offrirà anche prove a tempo per alcuni giochi come Cyberpunk 2077 e Horizon Forbidden West

In questi minuti Sony ha annunciato l'elenco di giochi che saranno disponibili al lancio per gli abbonati a PlayStation Plus. Il post ufficiale parla inoltre di giochi in versione di prova.

La versione di prova a tempo limitato vi consentirà di provare alcuni giochi prima di acquistarli. Dopo aver scaricato una versione di prova del gioco completo, potrete giocarci per due ore per la maggior parte dei giochi: il contatore del tempo di gioco si attiva solo quando siete in gioco.

Si tratta di un modo per provare i giochi prima di acquistarli. Inoltre, se effettuerete l’acquisto, i trofei e i dati salvati nel periodo di prova non andranno persi. Per quanto riguarda i giochi first-party troviamo Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri e Horizon Forbidden West.

I giochi in prova di terze parti sono: Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tiny Tina's Wonderlands e WWE 2K22.

Il catalogo dei giochi si aggiornerà con nuovi titoli periodicamente.

Fonte: PlayStation