PlayStation Plus a quota 47,4 milioni di abbonati, lieve calo rispetto lo scorso anno

Nella giornata di oggi Sony ha condiviso i suoi dati di vendita per l'anno finanziario attuale. Come vi abbiamo riportato nell'apposita notizia, PS5 ha distribuito 19,3 milioni di console in tutto il mondo, un dato di tutto rispetto visto che le console next-gen faticano ad essere trovate.

La società inoltre ha condiviso i dati sul fronte dei suoi abbonamenti. Il numero di abbonati PlayStation Plus al 31 marzo 2022 era di 47,4 milioni, in diminuzione di 0,2 milioni rispetto ai 47,6 milioni di abbonati nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente. Il fattore scatenante potrebbe essere la conclusione delle misure durante la pandemia di COVID 19 e la disponibilità della PS5.

Un totale di 106 milioni di utenti PlayStation Network attivi sono stati contati dopo che 109 milioni di utenti erano stati segnalati un anno fa.

Come sappiamo, a giugno PlayStation Plus subirà un restyling, con PlayStation NOW che verrà inglobato nel nuovo servizio.

Fonte: Push Square