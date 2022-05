PlayStation Plus, la reazione degli utenti è 'estremamente positiva' per Jim Ryan

Dopo il lancio pochi giorni fa del nuovo PlayStation Plus, Jim Ryan ha parlato dell'accoglienza di questo nuovo servizio. Nonostante siano sorti alcuni problemi legati al costo degli abbonamenti, Ryan ha dichiarato che il servizio è stato accolto positivamente.

La principale tra le lamentele rivolte a Sony è stata che agli utenti che avevano precedentemente acquistato abbonamenti PlayStation Plus a un prezzo scontato venivano addebitati costi aggiuntivi per l'aggiornamento a un livello di servizio diverso, annullando i risparmi originariamente realizzati acquistando abbonamenti a costo ridotto. Ora il problema sembra che stia per essere risolto, dato che la società ha fatto marcia indietro.

Ryan tuttavia non ha menzionato alcun problema di lancio quando ha discusso del servizio durante il briefing, dove ha affermato che la società spera di far crescere la base di abbonati PlayStation Plus da 47,4 milioni dello scorso anno fiscale a 50 milioni durante l'anno fiscale in corso che termina il 31 marzo. 2023.

"Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto su questo servizio e sono passati solo due giorni, quindi è troppo presto, ma la reazione iniziale del mercato è estremamente positiva", ha affermato. "Penso che se eseguiamo bene l'implementazione di questo servizio, oltre l'Asia, il Giappone e poi gli Stati Uniti e poi l'Europa, la possibilità per noi di aumentare in modo significativo la nostra base di abbonati sia davvero reale, soprattutto quando le vendite di console PS5 iniziano ad accelerare estremamente rapidamente”.

Durante la conferenza si è parlato anche delle prossime serie TV che Sony ha in cantiere, tra cui God of War e Horizon Zero Dawn.

Fonte: VGC