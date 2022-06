PlayStation Plus potrebbe scontare fino al 50% l'upgrade a Extra e Premium

Stando a quanto condiviso da un utente PS Plus giapponese, il rinnovato servizio di Sony potrebbe scontare fino al 50% l'upgrade ai livelli Extra e Premium.

Le informazioni emerse sono in lingua giapponese ma, stando a quanto riportato su ResetEra e vedendo le cifre comparse in alcune immagini, un utente avrebbe ricevuto uno sconto del 50% quando ha tentato di fare l'upgrade ai livelli più alti dell'abbonamento.

L'utente, che aveva un abbonamento valido per i prossimi 5 anni circa, avrebbe dovuto sborsare 26.332 Yen (quasi 187 Euro) per accedere al tier Premium, ma il sistema ha richiesto al giocatore 12.750 Yen, ovvero circa 90 Euro. Si tratta di uno sconto notevole e la situazione sembra la stessa anche per il tier Extra.

Anche un altro utente, abbonato per i prossimi 12 anni, ha visualizzato come prezzo massimo 12.750 Yen.

Su ResetEra, è possibile vedere delle immagini che mostrano dei messaggi tra un giocatore e l'assistenza di Sony. Stando a quanto emerso, sembra che Sony abbia deciso per uno sconto quando si tratta degli upgrade a livelli più alti, anche se non è stato annunciato nulla in via ufficiale.

Al momento, non possiamo confermare sconti fino al 50% per l'upgrade ai livelli Extra e Premium e, probabilmente, questa "offerta" sarà valida solo per gli utenti con molti anni di abbonamento attivi. Inoltre, è possibile che non ci saranno sconti per gli utenti di altre regioni come l'Europa.

Fonte: ResetEra.