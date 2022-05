PlayStation Plus: Sony conferma l'aumento del prezzo dell'upgrade per chi ha accumulato card scontate

Dal momento che il nuovo PS Plus è stato lanciato in alcuni paesi, stiamo rapidamente imparando di più su come funziona, con alcuni punti non del tutto positivi. Uno dei dettagli più importanti emersi dalle rivelazioni di questa settimana è stata l'addebito di alcuni abbonati quando cercano di eseguire l'aggiornamento.

Alcuni giocatori asiatici hanno riportato in questi giorni quando segue: a chiunque abbia acquistato abbonamenti PS Plus a un prezzo scontato, verrà addebitato un supplemento per l'aggiornamento a un livello PS Plus diverso, cancellando tutti i risparmi precedentemente realizzati acquistando abbonamenti a costo ridotto. Se inizialmente sembrava fosse un errore, ora sfortunatamente una conferma da parte di Sony indica che non lo è.

Questo è quanto emerge da un'e-mail del PlayStation Support di Hong Kong, il cui contenuto è stato condiviso su ResetEra. Il mittente dell'e-mail originale è stato probabilmente uno dei tanti a chiedere a Sony delucidazioni e la risposta non era quella sperata. La traduzione non è perfetta, ma l'e-mail sembra confermare che gli sconti degli abbonamenti a PS Plus che sono stati acquistati in passato non valgono e si dovrà pagare la differenza a prezzo pieno se si desidera eseguire l'upgrade.

"Dato che hai acquistato l'abbonamento a PlayStation Plus a un prezzo scontato, ci sono due abbonamenti a PlayStation Plus che non possono usufruire di altri sconti", si legge nell'e-mail tradotta. "Se devi passare al secondo o al terzo livello di abbonamento premium, devi prima compensare la differenza del prezzo scontato precedente al prezzo normale".

L'e-mail prosegue con un esempio, affermando che se si è acquistato un anno di PS Plus per HK $ 187,6 invece dei normali HK $ 308, la persona dovrà pagare la differenza di HK $ 120,4 prima di poter aggiornare quello che ora è PS Plus Essential a Extra o Premium. L'e-mail tenta anche di lenire le preoccupazioni degli abbonati assicurando loro che Sony farà i conti, aggiungendo che se scelgono di non eseguire l'aggiornamento, il che sembra probabile a questo punto, lo sconto che hanno ricevuto verrà comunque applicato.

Fonte: VGC