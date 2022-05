PlayStation Plus avrà il supporto ai trofei anche per i giochi PS1 e i fan Xbox vogliono lo stesso

Dopo l'annuncio della scorsa settimana con Sony che avrebbe aggiunto trofei a uno dei suoi giochi PlayStation più longevi, Syphon Filter, alcuni giocatori Xbox vogliono qualcosa di simile per i primi giochi Xbox. Questa richiesta da parte dei giocatori Xbox non è una novità, quando è iniziato il programma di retrocompatibilità, si diceva dell'arrivo di questa possibilità, cosa che alla fine non è mai accaduta.

Microsoft ha fatto un grande sforzo per portare la retrocompatibilità per quanto riguarda il catalogo Xbox 360 oltre ad una buona serie di giochi dell'originale Xbox. Gli achievement nella famiglia Xbox sono arrivati con il lancio di Xbox 360, ed è stato qualcosa di rivoluzionario che in seguito è stato portato anche su altre piattaforme, ognuna a modo suo.

Con l'annuncio di Sony molti dei più incalliti gamer Xbox hanno iniziato a chiedere la stessa cosa a Microsoft sui vari social. L'esempio è dato da Stallion83, uno dei giocatori Xbox "di successo" più noti da anni: ebbene, quando ha appreso la notizia il giocatore ha utilizzato i social per dire la sua. Non sorprende che dopo la sua richiesta altri giocatori lo hanno seguito a ruota.

PlayStation is adding trophies to retro PSOne titles. LFG Xbox, add those sweet achievements to OG Xbox titles! pic.twitter.com/znuxzY9EX1 — Stallion (@Stallion83) May 19, 2022

If @xbox can get achievements added to OG XBOX GAMES I’d celebrate and play them too! — KidSmoove⚡️ (@kidsmoove) May 19, 2022

Microsoft esaudirà il desiderio dei giocatori in futuro? Solo il tempo ce lo dirà.