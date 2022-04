PlayStation Plus: i nuovi tier sono una mossa per convincere i giocatori a non passare a Xbox Game Pass

La scorsa settimana è stata annunciata la revisione di PS Plus. A giugno, PlayStation Plus e PlayStation Now si uniranno in un nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus che offre una scelta più ampia ai clienti di tutto il mondo con tre livelli di abbonamento, Essential, Extra e Premium.

PS Plus Essential offre gli stessi vantaggi della precedente offerta PlayStation Plus mantenendo lo stesso prezzo. Tuttavia, le cose si fanno più interessanti nei livelli Extra e Premium.

Il primo tier aggiunge una libreria fino a 400 giochi PS4 e PS5 first e third party per un prezzo di €13,99 al mese o €99,99 all'anno. Con il secondo si ottiene tutto ciò più 340 giochi aggiuntivi dai precedenti sistemi di Sony, incluso l'accesso a PS Now per lo streaming cloud; infine, in questo livello saranno disponibili anche prove di gioco a tempo limitato.

Chiaramente, Sony ha revisionato PlayStation Plus nel tentativo di competere con Xbox Game Pass di Microsoft ed è interessante il punto di vista di Karol Severin, Senior Analyst e Product Manager di MIDiA Research. L'analista è stato intervistato da Wccftech e ha detto che i nuovi tier di PS Plus sono una mossa per convincere i giocatori a non passare a Xbox Game Pass

"PlayStation ha consolidato la sua offerta di giochi in streaming e servizi multiplayer online in un'unica soluzione, proprio come ha fatto Game Pass in passato. Da un lato, PS Plus fornirà l'accesso a più giochi rispetto a Xbox Game Pass. Tuttavia, PS Plus non ha raggiunto un vantaggio chiave: l'accesso al day one, disponibile su Xbox Game Pass. Game Pass include anche l'accesso a EA Play. Tutto sommato, a seconda che i consumatori attribuiscano maggiore priorità al numero di titoli o all'accesso al day one, PS si è sicuramente avvicinata a Game Pass".

"Penso che la mossa sia più progettata per gestire e promuovere in modo efficace la base di utenti esistente di PlayStation piuttosto che attirare nuovi utenti. In particolare, in termini per gestire i tassi di abbandono e diminuire la tentazione degli utenti di passare a Game Pass. Anche se penso che il nuovo PS Plus aiuterà ad affrontare alcune di queste questioni, non vedo la nuova proposta di PS Plus come un "punto di svolta" per attirare nuovi utenti nell'ecosistema Sony dall'esterno".

Fonte: Wccftech.