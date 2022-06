PlayStation Plus e Xbox Game Pass in un video che mette a confronto i servizi di Sony e Microsoft

Con il lancio del rinnovato PlayStation Plus, qualcuno ha pensato di mettere a confronto il servizio di Sony con il popolare Xbox Game Pass di Microsoft.

L'autore del video confronto è ElAnalistaDeBits che, solitamente, fornisce ai fan dei filmati compararivi relativi ai videogiochi.

Questa volta, il canale YouTube ha messo uno di fronte all'altro i servizi su abbonamento, paragonando PlayStation Plus Essential, Extra e Premium con Xbox Live Gold, Xbox Game Pass standard e Ultimate.

Mostrando le differenze tra i servizi, il canale si sofferma sui titoli offerti con PlayStation Plus Extra/Premium e Xbox Game Pass.

Il filmato evidenzia che gli utenti PS Plus Extra possono accedere a 382 titoli, 44 per PS5 (4 next-gen, 40 cross-gen) e 378 per PS4. Gli utenti Premium possono accedere a 713 titoli: ai 382 del tier Extra bisogna aggiungere 306 giochi PS3, 18 per PS2, 2 per PSP e 13 per PSX.

Passando a Xbox Game Pass, gli utenti hanno accesso a 385 giochi, 146 per Xbox Series X/S (2 next-gen, 144 cross-gen), 351 per Xbox One, 28 per Xbox 360 e 4 dell'Xbox originale. Contando anche i titoli EA Play, inclusi con l'abbonamento Ultimate, il totale arriva a 515 titoli.

Fonte: YouTube.