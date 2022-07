PlayStation presenta PlayStation Stars un nuovo programma fedeltà

In questi minuti PlayStation ha presentato PlayStation Stars, un nuovo programma fedeltà che celebra il giocatore, e il percorso nel mondo del gaming insieme a PlayStation.

PlayStation Stars sarà gratuito al lancio che avverrà nel corso dell’anno. Una volta effettuata l’iscrizione, i giocatori potranno ottenere ricompense completando una serie di campagne e attività. Con la campagna “Monthly Check-In” (Check-in mensile) basterà giocare a qualsiasi titolo per ricevere un premio. Altre campagne, invece, richiedono di vincere tornei, conquistare trofei specifici o persino diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo.

Tutti gli abbonati PlayStation Stars avranno l’opportunità di ottenere punti fedeltà. I punti possono essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN e prodotti PlayStation Store selezionati. Come ulteriore vantaggio, i membri PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagnano automaticamente punti per gli acquisti effettuati su PlayStation Store.

Inoltre, nell’ambito di PlayStation Stars, verrà introdotto un nuovo tipo di premio chiamato “collezionabili digitali”. I collezionabili sono rappresentazioni digitali di ciò che i fan di PlayStation apprezzano, tra cui statuette di personaggi famosi e amati dei giochi e altre forme di intrattenimento, oltre a dispositivi ispirati alla storia di innovazione di Sony. Ci sarà sempre un nuovo collezionabile da ottenere, uno estremamente raro a cui ambire o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento.

Per adesso questi sono tutti i dettagli ma PlayStation promette ulteriori informazioni man mano che ci avvicineremo al lancio di questo programma fedeltà.

