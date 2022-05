PlayStation Productions: Sony annuncia ufficialmente le serie TV di God of War, Horizon e Gran Turismo

Sony ha annunciato ufficialmente che PlayStation Productions, la divisione della compagnia che si occupa di film e serie TV basate sulle IP PlayStation, lavorerà agli adattamenti di God of War, Horizon e Gran Turismo.

La notizia arriva da Benji-Sales, che su Twitter ha rivelato le tre serie in fase di sviluppo.

L'analista precisa che la serie di God of War arriverà su Amazon, come si vociferava all'inizio di marzo. La serie di Horizon, invece, arriverà su Netflix.

Infine, è stata rivelata anche una serie ispirata a Gran Turismo, ma non sono stati svelati dettagli al riguardo.

