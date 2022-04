PlayStation starebbe valutando la possibilità di inserire pubblicità nei giochi free-to-play

A seguito del report secondo cui Microsoft starebbe considerando l'introduzione di annunci pubblicitari per i giochi free-to-play su Xbox, ne è emerso uno nuovo in cui si afferma che Sony potrebbe fare lo stesso con i suoi giochi PlayStation.

Come riportato da Business Insider, la società sta attualmente studiando modi per incoraggiare gli sviluppatori a continuare a realizzare giochi free-to-play - che si dice siano diventati popolari durante la pandemia - fornendo nuove modalità di monetizzazione.

Al momento, sembra che la pubblicità sia limitata agli annunci nel menu - che possono essere utilizzati da publisher e sviluppatori per promuovere i propri giochi sul PlayStation Store - e annunci pubblicati tramite video streaming su alcune app.

Tuttavia, sembra che Sony stia attualmente lavorando con i suoi partner per creare nuove opportunità pubblicitarie, con l'obiettivo di farle sentire come una "parte naturale dell'esperienza".

L'iniziativa, che Sony avrebbe iniziato a prendere in considerazione 18 mesi fa - e che sta cercando di lanciare entro la fine dell'anno - potrebbe includere premi per i giocatori che hanno guardato annunci e promozioni, con oggetti di gioco come skin.

Business Insider ha condiviso un report simile su Microsoft, affermando che la società sta attualmente valutando l'introduzione di pubblicità per i giochi free-to-play di Xbox in un modo che "non interrompano l'esperienza di gioco".

Tuttavia, mentre secondo quanto riferito Sony è già in trattative con i partner sulla sua nuova iniziativa di monetizzazione, i piani di Xbox sarebbero ancora agli inizi. Ad ogni modo, sembra che Microsoft si stia "muovendo con cautela" per evitare un potenziale contraccolpo da parte dei giocatori.

